Самара, 18 октября, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Свыше 1,5 тысяч школьников познакомились с достопримечательностями Самарской области в рамках федерального проекта. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба министерства туризма региона.

Вадим Кондратьев Самарская Лука

Сообщается, что на протяжении двух дней ребята путешествуют по Самарской области и знакомятся с туристическими объектами, детские турмаршруты наполнены достопримечательностями.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что Самарская область вошла в число 18 регионов России, которым была предоставлена возможность в 2022 году принять участие в федеральном проекте «Повышение доступности туристических продуктов». В рамках реализации данного проекта осуществляются бесплатные поездки для учащихся с пятого по девятый класс в рамках нацроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Отмечается, что с начала реализации данного проекта в нем приняли участие свыше 1,5 тысяч школьников Самарской области.

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