Москва, 18 октября, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Компания Amazon должна заплатить штраф в размере 1 млн рублей за отказ удалить информацию. Об этом 18 октября сообщает ТАСС.

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Дело рассматривает мировой судебный участок №422 в Москве. Суд признал компанию Amazon.com, Inc. виновной в нарушении ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ («Неудаление запрещённой информации») и назначил штраф в размере 1 млн рублей.

Как уточняется в материалах дела, компания отказалась удалять материал с изображениями способов самоубийства. Роскомнадзор отправлял соответствующие уведомления 19 раз.

Представители компании в суд не явились.