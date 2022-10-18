Рабочий посёлок Жигалово, Иркутская область, , 11:13 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области 18 октября известило о возбуждении уголовного дела по факту гибели троих человек при пожаре В Жигалово.

Пожар Pixabay.com

Поздно вечером 17 октября произошло возгорание жилого дома, расположенного на ул. Чупановская п. Жигалово. В ходе тушения пожара были обнаружены тела 62-летнего хозяина дома, 36-летнего мужчины и 58-летней женщины. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе следователей СК, следователей-криминалистов и сотрудников полиции.

По предварительным данным, вечером в жилом доме компания из четырех человек распивала спиртные напитки, после чего все легли спать. Около 23:00 местного времени одна из женщин проснулась от запаха дыма, попыталась разбудить и вытащить своих знакомых. После неудачной попытки через разбитое окно она выбралась на улицу. 45-летняя женщина госпитализирована бригадой скорой помощи.

На месте происшествия работают специалисты пожарно-технической лаборатории ЭКЦ ГУ МВД России по Иркутской области и эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России. Устанавливается причина возгорания.

Следователями СК проведен осмотр места пожара, допрашиваются свидетели произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательного прибора прошлой ночью пожар произошёл в двухэтажном деревянном многоквартирном доме города Тайшета. В одной из квартир частично нежилого дома ночевали три человека — двое мужчин и женщина, при этом пользовались электрообогревателем. В результате возник пожар, все трое получили ожоги и были госпитализированы. Огнём повреждена нежилая квартира.

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