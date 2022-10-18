Москва, , 11:12 — REGNUM Блокировка аккаунтов Совета Федерации в YouTube не отразится на работе верхней палаты парламента, отметил сенатор Андрей Клишас.

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«Всё это судороги остатков западной демократии и свободы слова. На работе информационной Совфеда это не отразится никак», — пояснил Клишас в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, аккаунты Совета Федерации и телеканала «Вместе-РФ» на видео хостинге YouTube были заблокированы, вся информация — удалена без возможности восстановления.

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