Сеул, 18 октября, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи положительно реагирует на заявки неправительственных организаций (НПО), желающих отправить в КНДР гуманитарную помощь. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства объединения страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Согласно опубликованным данным, в октябре текущего года южнокорейские власти одобрили две заявки на отправку в КНДР медикаментов и продовольствия в качестве гуманитарной помощи.

Всего с начала работы правительства Юн Сок Ёля были одобрены четыре заявки. Список отправляемых грузов и названия организаций не раскрываются.

Восемь из одиннадцати заявок, одобренных в период работы администрации бывшего президента Мун Чжэ Ина, являются продовольственными. Остальные связаны с медикаментами и другими медицинскими принадлежностями.