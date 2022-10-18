Мадрид, 18 октября, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Актер Антонио Бандерас впервые в Мадриде выступит режиссером и исполнителем главной роли в мюзикле «Компания», получившем премию Max за лучший мюзикл. Об этом пишет агентство EFE.

Цитата из к/ф «Боль и слава». Реж. Педро Альмодовар. 2019. Испания Антонио Бандерас

«Я рассматриваю этот мюзикл как ретроспективное видение. Флэшбэк, а возможно, сон главного героя Бобби, который возвращается к своим сумасшедшим друзьям, путешествующим в 70-е годы», — заявил Бандерас.

Премьера «Компании» состоялась в ноябре 2021 года в Малаге и имела небывалый успех у публики и критиков.