Москва, , 11:10 — REGNUM С сайта театра «Сатирикон» пропала информация о спектакле Константина Райкина «Все оттенки голубого». Об этом 18 октября сообщает портал News.

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Журналисты обратили внимание, что спектакль также отсутствует в репертуарном плане, который расписан до конца ноября 2022 года. Отмечается, что информация о спектакле пропала с сайта «Сатирикона» после того, как в Госдуме прошло заседание комитета по культуре, участникам которого рассказали о сюжете «Всех оттенков голубого».

Представитель театра сообщил, что страница с информацией о спектакле недоступна по техническим причинам и её отсутствие никак не связано с прошедшим в Госдуме заседанием, а также с законопроектом о полном запрете ЛГБТ-пропаганды. Он также заявил, что проведённая по инициативе руководства «Сатирикона» экспертиза показала, что во «Всех оттенках голубого» признаки подобной пропаганды отсутствуют. Отметим, что на момент написания этой новости страница с информацией о спектакле на сайте театра не появилась.

Для справки: сюжет спектакля «Все оттенки голубого» рассказывает о жизни старшеклассника, который в какой-то момент решает, что имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию. Однажды персонаж едет в лагерь, где встречает молодого человека, который оказывается гомосексуалистом.

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