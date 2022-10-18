Кызыл, 18 октября, 2022, 11:09 — ИА Регнум. В Туве по данным на начало октября число официально зарегистрированных безработных составила около 6 тыс. человек. Это почти на 5 тыс. меньше, чем в начале года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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«Уровень зарегистрированной безработицы составил 4,6% с уменьшением на 3,8 процентных пункта по сравнению с показателями на 1 января 2022 года», — отметили в правительстве.

3,2 тыс. граждан, состоящих на учёте службы занятости, получают пособие по безработице от минимальной в 2,1 тыс. до максимальной — 17,9 тыс. рублей. 55 безработных сирот получают пособие в размере среднемесячной зарплаты.

С начала года трудоустроено 7570 безработных граждан, большая часть из которых на временные работы. Заключено 759 социальных контрактов на предпринимательскую деятельность с субсидией в размере 350 тыс. рублей.