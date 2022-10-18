Вашингтон, 18 октября, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин превзошёл достижение Бретта Халла в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 18 октября сообщает StatsCentre в Twitter.

Michael Miller Александр Овечкин

Матч с «Ванкувер Кэнакс» (6:4) стал для Овечкина 159-м в карьере, в котором он забросил две и более шайб. У Халла 158 таких встреч.

По этому показателю Овечкин вышел на второе место. Впереди только Уэйн Гретцки, который провёл 189 матчей с двумя и более голами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ.