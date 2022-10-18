Санкт-Петербург, , 11:08 — REGNUM Список наиболее востребованных профессий у производственных компаний в регионах Северо-Западного федерального округа возглавляют сварщики. На них приходится 4% вакансий от всего объема предложений в производственной сфере, сообщили 18 октября аналитики сервиса hh.ru.

Сварщик Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«На втором месте сервисные инженеры и механики, а также технологи, операторы станков (по 3% в каждой профессии), на третьем месте по спросу у компаний производственной отрасли водители, разнорабочие, электромонтажники, инженеры-конструкторы и менеджеры по закупкам (по 2% на каждую профессию)», — говорится в отчете о рынке труда в промышленности.

Наибольшая доля вакансий в сфере производства на Северо-Западе приходится на Петербург (66% от всего объема по сфере в СЗФО). На втором месте по доле спроса на специалистов в сфере промышленности — Ленинградская область (11% вакансий), на третьем — Мурманская область (4%).

Спрос на промышленных работников сохраняется в Калининградской (4% вакансий по всему Северо-Западу) и в Архангельской области (4%). В Новгородской области спрос на уровне 3%, а в Коми и Карелии число производственных вакансий — по 2% вакансий в каждом регионе. В Псковской области также 2%, в НАО — чуть менее 1%.

Со стороны соискателей, ищущих работу в производственной сфере, жителями СЗФО размещено 11% резюме. Больше и чаще всего искали работу в третьем квартале в сфере промышленности жители Петербурга (74% резюме от всего объема в СЗФО), жители Ленобласти (7%), калининградцы (5%), жители Коми, Мурманской и Архангельской областей (по 3% в каждом регионе), соискатели Новгородской области и Карелии (по 2%), Псковской области и НАО (по 1%).

Как отмечают аналитики, в ближайшее время в производственной сфере возможно увеличение числа вакансий, предлагающих временную занятость и оформление по срочному трудовому договору. Это объясняется тем, что работодателям будут необходимы люди на замену призванным на военную службу по мобилизации. Из-за дефицита кадров работодатели могут стать более лояльными к соискателям без опыта работы, а также к людям старшей возрастной категории.