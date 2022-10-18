Пермь, 18 октября, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Свердловский районный суд Перми вынес решение по иску против Минприроды и Мин­энергетики России и управления по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт. Группа жителей Кизела потребовала обязать ответчиков ликвидировать экологическое бедствие на севере региона — на территории Кизеловского угольного бассейна (КУБ). Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Василий Иванов ИА REGNUM Макет Кизеловского угольного бассейна

Стоит отметить, в настоящее время территория КУБа имеет статус зоны экологического бедствия. В исковом заявлении указано, что после закрытия шахт там стала скапливаться дождевая и талая вода. Загрязнённая вредными веществами вода попадает в местные реки.

Добыча в КУБе прекратилась в 2002 году. На закрытых шахтах и штольнях зарегистрировано 18 изливов на площади около 413 га. Всё это чревато экологической катастрофой. Серная кислота может попасть в Каму. Истцы считают, что Минприроды РФ должно провести до 1 января 2029 года «экологическую реабилитацию» девяти рек, в том числе Северной и Южной Вильвы, Косьвы и Усьвы. Их русла должны быть очищены от отложений, а экосистема рек должна быть восстановлена.

Суд полностью согласился с исковыми требованиями. Мин­энерго России должно разработать проектно-сметную документацию по строительству очистных сооружений для сточных вод, а Минприроды — провести работы по ликвидации накопленного вреда на 18 отработанных участках по всей территории КУБа до 1 января 2025 года.