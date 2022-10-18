Копенгаген, 18 октября 2022, 11:07 — REGNUM Предварительное расследование повреждений двух газопроводов «Северный поток» в датской части Балтийского моря показывает, что утечки были вызваны «мощными взрывами», говорится в заявлении полиции Копенгагена, сделанном во вторник 18 октября, как передает агентство Reuters.

Место разрушения газопровода «Северный поток»
Место разрушения газопровода «Северный поток»
Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября»

Дальнейшее расследование на газопроводах в экономической зоне Дании будет проводиться совместно полицией Копенгагена и службой безопасности и разведки Дании.

«Пока еще слишком рано говорить о том, в каких рамках будет проходить международное сотрудничество, например со Швецией и Германией, поскольку это зависит от нескольких участников», — заявили в полиции Копенгагена.

Ранее следователи Германии заявили о том, что причиной взрывов на газопроводах могла быть диверсия.

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