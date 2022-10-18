Копенгаген, , 11:07 — REGNUM Предварительное расследование повреждений двух газопроводов «Северный поток» в датской части Балтийского моря показывает, что утечки были вызваны «мощными взрывами», говорится в заявлении полиции Копенгагена, сделанном во вторник 18 октября, как передает агентство Reuters.

Место разрушения газопровода «Северный поток» Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября»

Дальнейшее расследование на газопроводах в экономической зоне Дании будет проводиться совместно полицией Копенгагена и службой безопасности и разведки Дании.

«Пока еще слишком рано говорить о том, в каких рамках будет проходить международное сотрудничество, например со Швецией и Германией, поскольку это зависит от нескольких участников», — заявили в полиции Копенгагена.

Ранее следователи Германии заявили о том, что причиной взрывов на газопроводах могла быть диверсия.

Читайте ранее в этом сюжете: Следователи в ФРГ допустили диверсию на «Северных потоках»