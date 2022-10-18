Ейск, Краснодарский край, , 11:07 — REGNUM В качестве основной версии падения военного самолета Су-34 в Ейске следователи рассматривают техническую неисправность. Об этом сообщает Следственный комитет России 18 октября.

Следственный комитет Yaroslavl.sledcom.ru

С места происшествия изъяты бортовые самописцы, они будут направлены на экспертизу. На аэродроме вылета изъяты образцы топлива, документация. Следователи работают с экипажем и персоналом аэродрома.

Напомним, что по факту крушения самолета Су-34 продолжается расследование уголовного дела о нарушении правил полетов или подготовки к ним. В результате падения самолета на жилой дом погибли 13 человек, в том числе трое детей, 19 человек получили травмы различной степени тяжести.