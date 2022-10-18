* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 11:06 — REGNUM Официальный представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид сообщил, что маулави Нада Мохаммад Надим, бывший губернатор Кабула, назначен новым главой министерства высшего образования. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Назначение Иван Шилов © ИА REGNUM

До сегодняшнего дня эту должность занимал Абдул Баки Басир-уль-Шах, известный как Абдул Баки Хаккани.

Несколько месяцев назад ООН отказала ему в освобождении от поездок из-за жёстких ограничений, наложенных на образование девочек и женщин.

Маулави Надим во время своего пребывания на посту губернатора заявлял, что противодействие системе талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запрещено, а противники группировки должны быть убиты.

В видео, опубликованном маулави Надимом в социальных сетях, он угрожает убить противников режима талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и считает «долгом» радикалов противостоять противникам движения, в том числе Фронту национального сопротивления.

Он также утверждает, что украшением афганцев являются «степенная» походка, борода, длинная одежда и хиджаб, что невыносимо для «неверных». По его словам, в зарубежных странах нет разницы между мусульманами и «неверными».

Маулави Надим в годы, предшествовавшие падению предыдущего правительства Афганистана, возглавлял военную комиссию талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинциях Фарьяб, Сарипуль, Гор и Бадгис.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не предоставили информацию об уровне образования нового министра.