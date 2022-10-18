* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 18 октября, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Официальный представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид сообщил, что маулави Нада Мохаммад Надим, бывший губернатор Кабула, назначен новым главой министерства высшего образования. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Назначение

До сегодняшнего дня эту должность занимал Абдул Баки Басир-уль-Шах, известный как Абдул Баки Хаккани.

Несколько месяцев назад ООН отказала ему в освобождении от поездок из-за жёстких ограничений, наложенных на образование девочек и женщин.

Маулави Надим во время своего пребывания на посту губернатора заявлял, что противодействие системе талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запрещено, а противники группировки должны быть убиты.

В видео, опубликованном маулави Надимом в социальных сетях, он угрожает убить противников режима талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и считает «долгом» радикалов противостоять противникам движения, в том числе Фронту национального сопротивления.

Он также утверждает, что украшением афганцев являются «степенная» походка, борода, длинная одежда и хиджаб, что невыносимо для «неверных». По его словам, в зарубежных странах нет разницы между мусульманами и «неверными».

Маулави Надим в годы, предшествовавшие падению предыдущего правительства Афганистана, возглавлял военную комиссию талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинциях Фарьяб, Сарипуль, Гор и Бадгис.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не предоставили информацию об уровне образования нового министра.