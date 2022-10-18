Южно-Сахалинск, , 11:05 — REGNUM Алтайский край и Сахалинская область намерены активизировать сотрудничество между регионами, сообщает 18 октября телеграм-канал правительства Алтайского края по итогам совместного заседания по исполнению действующего соглашения о сотрудничестве.

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Заседание прошло в правительстве Сахалинской области. Работу делегации Алтайского края возглавил зампред правительства края Александр Климин. Он подчеркнул, что, несмотря на то, что Алтайский край и Сахалинскую область разделяют более 4 тысяч километров, Сахалин представляет несомненный интерес и является перспективным партнером для региона.

В 2020–2021 годы объем товарооборота между Алтайским краем и Сахалинской областью увеличился.

Так, объем поставок в 2021 году на Сахалин алтайской муки по сравнению с 2019 годом вырос почти в 1,5 раза, крупы — в 3,5 раза, значительно выросли поставки растительного масла. По оценкам, доля муки и круп алтайского производства на сахалинском рынке составляет в настоящее время до 60%, комбикормов — порядка 50%.

Наряду с продукцией АПК на Сахалин поставляются алтайские трансформаторы, котельное оборудование, энергетическая арматура, спецтехника, газозапорная и газосварочная аппаратура, шины, термоизоляционные и уплотнительные материалы, концевые балки, а парфюмерно-косметическая и фармацевтическая продукция, бытовая химия. Область поставляет в край преимущественно рыбу и рыбную продукцию.

Итогом заседания стали договоренности об активизации торгово-экономического сотрудничества. В планах — проведение совместных бизнес-миссий, семинаров, выставок, ярмарок.

Продолжится сотрудничество в сфере туризма и молодежной политики, образования, здравоохранения, культуры, спорта. Особое внимание будет уделяться налаживанию прямых связей между организациями и предприятиями Алтайского края и Сахалинской области. Следующее совместное заседание по исполнению Соглашения о сотрудничестве намечено провести через два года в Алтайском крае.

В составе делегации Алтайского края — представители органов власти, промышленных предприятий, малого бизнеса, Алтайского фонда МСП, Центра поддержки предпринимательства.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2022 года стало известно, что Алтайский край занял седьмое место в ТОП-10 ежегодного рейтинга туристической привлекательности российских регионов.

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