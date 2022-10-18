Вашингтон, , 11:04 — REGNUM Евросоюз пока не будет вводить ценовые ограничения в отношении российского природного газа. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

Поставки газа Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По информации СМИ, Европейский союз столкнулся с политическими разногласиями при обсуждении возможного решения об установлении потолка цен на закупки природного газа из России в рамках санкций. В результате было принято отложить данный вопрос.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае введения ограничений по стоимости газа Россия не примет такие условия и прекратит поставки.