Уфа, 18 октября 2022, 11:04 — REGNUM 30 сообщений о минировании зданий получили за две недели сотрудники учреждений в Уфе. Об этом 18 октября сообщил начальник управления гражданской защиты города Уфы Рафаэль Ахметов на совещании в городской администрации.
«Было эвакуировано порядка шести тысяч человек», — отметил он.
Ахметов добавил, что на места выезжали сотрудники служб быстрого реагирования.
«Информация о предполагаемых взрывных устройствах не подтвердилась», — сообщил чиновник.
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