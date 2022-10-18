Уфа, 18 октября, 2022, 11:04 — ИА Регнум. 30 сообщений о минировании зданий получили за две недели сотрудники учреждений в Уфе. Об этом 18 октября сообщил начальник управления гражданской защиты города УфыРафаэль Ахметов на совещании в городской администрации.

Скриншот страницы gtrk-kaluga.ru Эвакуация

«Было эвакуировано порядка шести тысяч человек», — отметил он.

Ахметов добавил, что на места выезжали сотрудники служб быстрого реагирования.

«Информация о предполагаемых взрывных устройствах не подтвердилась», — сообщил чиновник.

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