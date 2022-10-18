Ейск, Краснодарский край, , 11:02 — REGNUM Цветы, свечи и игрушки к стихийному мемориалу у места падения самолёта Су-34 в Ейске несут люди. Видеозаписи и фотографии этого размещены 18 октября в соцсетях и телеграм-каналах.

Пожар после падения Су-34 в Ейске Цитата из видeo: «ЧП в Ейске». 17.10.2022

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как жители Ейск несут к мемориалу, находящемуся неподалеку от места падения, цветы, свечи и игрушки в память о погибших в результате крушения самолёта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что обстоятельства падения самолёта Су-34 в Ейске продолжают устанавливать следователи.