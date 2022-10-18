Кишинёв, , 11:00 — REGNUM Кишинёв не получал уведомление о планах Газпрома сократить поставки газа в Молдавию. Об этом на телеканале Pro TV Chişinău сообщил вице-премьер Молдавии министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

Газ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он прокомментировал заявление президента Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадима Красносельского, что в ноябре ожидается сокращение поставок на 40% в сравнении с объёмами, поставляемыми в прошлые года.

«Могу лишь предположить, что речь идет о ситуации, когда «Газпром» не будет резервировать дополнительные мощности на ноябрь, то есть 5,7 млн кубометров газа будут сохранены и на ноябрь», — сказал Спыну.

Министр отметил, что, поскольку в следующем месяце будет холоднее, то этих объёмов Молдавии будет недостаточно. В случае сокращения поставок Газпромом молдавские власти планируют закупать газ на международных рынках. Спыну также призвал население экономить газ.

Стоит отметить, что в октябре Газпром сократил поставки газа в Молдавию на 30% в сравнении с объёмами, поставляемыми в другие года.

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