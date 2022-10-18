Москва, 18 октября, 2022, 11:00 — ИА Регнум. На американском видеохостинге YouTube заблокированы аккаунты Совета Федерации России. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба Совфеда.

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«Google заблокировал аккаунты СФ в YouTube. На каналах было более 200 тыс. подписчиков и 20 тыс. видео. Аккаунты Совета Федерации и телеканала «Вместе-РФ» на видеохостинге YouTube были заблокированы, вся информация удалена без возможности восстановления», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что американская компания заявила, что аккаунт Совфеда РФ был заблокирован в соответствии с её правилами по поводу ограничения экспорта и применения антироссийских санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны страны Антти Кайкконен заявил, что в случае стечения определённых обстоятельств власти Финляндии могут изымать имущество граждан России, которое находится на финской территории.