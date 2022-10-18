Москва, , 10:59 — REGNUM Слухи вокруг частичной мобилизации в России объяснимы, поскольку вся страна «перестраивается». Об этом заявил зампред правительства РФ Юрий Трутнев.

Юрий Трутнев Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Все читали новости и понимают, что слухи вокруг мобилизованных, к сожалению, на первом этапе часто связаны со словом «проблемы». Думаю, что это понятно и объяснимо. Вся страна перестраивается. Изменилась ситуация, необходимо изменение в работе военкоматов и органов властей. Это все происходит», — цитирует Трутнева телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

При этом, по его словам, большая часть проблем «явно позади»: «Работа, которая ведется на полигонах, по подготовке, ведется профессионально. Она ведется людьми, которые имеют опыт боевых действий, которые могут не просто рассказать, что надо делать, а умеют показать и знают все это на личном опыте».

Трутнев признался, что на него эта работа произвела хорошее впечатление «и по настроению людей, которые готовятся, и по профессионализму и работе инструкторов».