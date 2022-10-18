Брюссель, , 10:58 — REGNUM Европейский союз представляет новый чрезвычайный пакет мер по борьбе с энергетическим кризисом, делая ставку на укрепление солидарности между членами, однако пока воздержится от ограничения цен на газ на фоне политических разногласий и опасений по поводу безопасности поставок.

Еврокомиссия. Брюссель Ec.europa.eu

Европейская комиссия планирует 18 октября предложить меры по предотвращению резких скачков цен на энергоносители и использовать совместную покупательную способность ЕС в качестве рычага в переговорах с мировыми поставщиками газа. Это следует из проекта документа, с которым ознакомилось агентство Bloomberg.

«Настал момент действовать, — говорится в документе. — Текущая ситуация вызывает экономические и социальные трудности, ложась тяжелым бременем на граждан и экономику. Рост стоимости энергии приводит к снижению покупательной способности граждан и потере конкурентоспособности компаний».

Еврокомиссия также добивается права предлагать — только в крайнем случае — ценовые ограничения на сделки на голландской бирже Title Transfer Facility, чей основной индекс является эталоном для всего газа, который торгуется в Европе. Такая мера позволит избежать скачков цен и ограничить спекуляции. Она должна быть одобрена странами ЕС в рамках отдельного процесса и будет действовать не более трех месяцев.

Также пакет мер содержит инструменты государственной помощи с целью смягчения воздействия энергетического кризиса на компании и домохозяйства. Странам будет предложено использовать до 40 млрд евро из фондов ЕС. Для повышения ликвидности на энергетических рынках комиссия предложит увеличить порог клиринга для нефинансовых контрагентов до 4 млрд евро и расширить список активов, которые могут быть использованы в качестве залога на один год.

Читайте ранее в этом сюжете: В Италии могут ввести нормирование поставок газа для бизнеса