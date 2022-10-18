Астраханцы, попавшие в плен в порту Измаил, вернутся домой
Астрахань, 18 октября, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Десять жителей Астраханской области, которые находились в плену у киевского режима с февраля 2022 года, доставлены в Москву, их освободили в результате обмена пленными. Об этом 18 октября в телеграм-канале сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
Он сообщил, что моряки уже доставлены в Москву самолётами военно-транспортной авиации ВКС России, им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Освобождённым астраханцам также предстоит пройти реабилитацию в московских клиниках.
Как сообщало ИА REGNUM, вечером 17 октября стало известно о завершении процедуры обмена пленными с киевским режимом, её провели по формуле «110 на 108» — две женщины отказались вернуться в распоряжение бандеровцев.