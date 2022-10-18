Астрахань, 18 октября, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Десять жителей Астраханской области, которые находились в плену у киевского режима с февраля 2022 года, доставлены в Москву, их освободили в результате обмена пленными. Об этом 18 октября в телеграм-канале сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Astrobl.ru Игорь Бабушкин

«Всего на Родину вернулись 110 граждан Российской Федерации, среди которых 72 моряка с гражданских судов. Из них 10 — астраханцы. Все они с февраля удерживались киевским режимом в порту Измаил», — написал Бабушкин.

Он сообщил, что моряки уже доставлены в Москву самолётами военно-транспортной авиации ВКС России, им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Освобождённым астраханцам также предстоит пройти реабилитацию в московских клиниках.

«Мы уже связались с родственниками астраханцев. Все настроены позитивно, ждут моряков домой. В дальнейшем уточним, какая помощь потребуется семьям. Благодарен всем, кто принял участие в освобождении ребят и смог довести дело до конца», — написал Бабушкин.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 17 октября стало известно о завершении процедуры обмена пленными с киевским режимом, её провели по формуле «110 на 108» — две женщины отказались вернуться в распоряжение бандеровцев.