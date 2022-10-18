* талибами — запрещённая в России организация

Вашингтон, 18 октября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Билл Гейтс, владелец Microsoft и американский миллиардер, заявил The Telegraph, что даже готов встретиться с афганскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы помочь искоренить полиомиелит.

www.weforum.org Билл Гейтс

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«Честно говоря, я не знаю, есть ли в этом какая-то деликатность, — добавил Гейтс. — Я сделаю все, чтобы помочь кампании против полиомиелита, это главный приоритет Фонда Билла и Мелинды Гейтс».

В ответ на вопрос о том, готов ли он встретиться с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы помочь искоренить полиомиелит, он сказал, что партнеры его фонда ранее встречались с радикалами в Катаре, но из-за санкций США в отношении Афганистана ситуация очень сложная.

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Гейтс продолжил выражать свое разочарование позицией мировых лидеров по поводу того, что они не воспринимают болезнь всерьёз, и добавил: »Мир игнорирует эту проблему, и не проявляет того стремления, что я ожидал, к борьбе с этой болезнью».

Фонд Билла и Мелинды Гейтс объявил 17 октября, что намерен пожертвовать 1,2 миллиарда долларов Афганистану и Пакистану для искоренения полиомиелита. Фонд объявил, что выделит эту сумму на поддержку усилий по искоренению всех форм полиомиелита во всём мире.