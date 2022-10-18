Москва, , 10:55 — REGNUM Мобилизованные предприниматели получат особые условия при исполнении контрактов по государственным закупкам. Об этом 18 октября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин Government.ru

Он подписал постановление правительства, утверждающее особые условия исполнения госконтрактов попавшими под частичную мобилизацию предпринимателями.

Согласно документу, срок, цена, виды и объёмы работ могут быть изменены, если поставщиками работ являются компании, сотрудников которых призвали на службу в рамках частичной мобилизации.

Постановление распространяется на все контракты, заключенные до конца 2023 года. В частности, исполнителям работ могут быть списаны неустойки, если сбои связаны с призывом граждан на военную службу.