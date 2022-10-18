Алапаевск, Свердловская область, , 10:55 — REGNUM В Алапаевске Свердловской области двое подростков сожгли 69-летнюю женщину ради интереса. Об этом они заявили следователям, сообщает телеграм-канал Baza.

Пожар Dave Hogg

Один из них догнал гражданку, облил её горючей жидкостью и поджёг. Женщина загорелась. После этого подростки поняли, что натворили, побежали за водой, но было уже поздно — женщина скончалась.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 16 октября. Поджигатель находится под обязательством о явке. Однако следователи намерены добиваться ужесточения ему меры пресечения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области подростки подожгли пенсионерку