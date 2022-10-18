Волгоград, 18 октября, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Житель Приморского края, обвиняемый в надругательстве над несовершеннолетней в Волгограде, ближайший месяц проведёт под стражей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 октября в объединённой пресс-службе судов региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Арест

По версии следствия, днём 20 сентября 2022 года 19-летний молодой человек встретил на улице девочку, взял её за руки и силой увёл в заброшенное домовладение. Там он надругался над ребёнком, а после автостопом уехал в Приморский край. Злоумышленника объявили в федеральный розыск и задержали через несколько дней.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину.

По ходатайству следствия суд отправил мужчину под стражу до 21 ноября 2022 года. Постановление ещё может быть обжаловано.