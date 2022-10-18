Париж, 18 октября, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Муниципальная полиция Парижа, которая во вторник, 18 октября, отмечает первую годовщину, поставила перед собой приоритетную задачу «более решительно бороться с беспорядками на улицах и тротуарах», где ситуация «должна быть улучшена», сообщает Le Figaro.

Matti Blume Французская жандармерия

Силы, созданные в 2021 году мэром Парижа Анн Идальго, должны «регулировать движения на улицах и тротуарах», где «развитие мягкой мобильности» и «общие зоны» вызывают «беспорядки».

Новый орган, который, по данным мэрии, должен стать первой муниципальной полицией во Франции с 555 полицейскими. После кризиса в области здравоохранения и строительства 52 км велосипедных дорожек в столице процветали велосипеды и самокаты, а вместе с ними и неучтивость, которая подвергает опасности их пользователей и пешеходов.

В течение первого года своего существования муниципальная полиция Парижа, приоритетами которой, помимо обеспечения безопасности общественных мест и соблюдения парковочных зон, являются борьба с шумовым загрязнением.

Как сообщало ИА REGNUM, общественное движение, выступающее за повышение заработной платы во Франции, влияет на железнодорожное сообщение.