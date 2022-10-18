Москва, , 10:51 — REGNUM Google заблокировал аккаунты Совета Федерации в YouTube, сообщили в верхней палате парламента.

На каналах Совфеда было более 200 тыс. подписчиков и 20 тыс. видео, сообщается в телеграм-канале.

«Аккаунты Совета Федерации и телеканала «Вместе-РФ» на видео хостинге YouTube были заблокированы, вся информация — удалена без возможности восстановления», — говорится в сообщении.

На видеохостинге Совфед и телеканала присутствовали более восьми лет. В аккаунтах публиковались прямые трансляции заседаний, комитетов, конгрессов и форумов, комментарии сенаторов по актуальным вопросам, познавательные программы об истории российского государства. Весь видеоконтент доступен для пользователей на российских платформах, уточнили в Совфеде.