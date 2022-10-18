Ейск, Краснодарский край, 18 октября, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Жители Ейска организовали стихийный мемориал во дворе дома, пострадавшего в результате падения военного самолета.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зажигают свечи

В память о жильцах дома, погибших в результате крушения самолета, горожане несут цветы и игрушки, зажигают свечи.

Как уже сообщало ИА REGNUM, приступить к комплексному обследованию конструкций пострадавшего дома в Ейске планируется в течение суток, когда свою работу на месте ЧП завершат следователи.