Мельбурн, Австралия, , 10:55 — REGNUM Сотни дорог на юго-востоке Австралии в штате Виктория по-прежнему закрыты из-за наводнений. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Флаг Австралии

Выступая на пресс-конференции, премьер-министр штата Дэниэл Эндрюс сказал, что 384 дороги закрыты из-за наводнений, выбоин и ущерба от наводнения.

«Аварийный ремонт, направленный на то, чтобы как можно быстрее открыть маршруты для аварийных служб и грузов, уже ведется», — сказал Эндрюс.

Правительство Виктории также выделит 5,5 миллионов долларов на финансирование продовольственной помощи, чтобы доставить товары в пострадавшие от наводнения районы.﻿

«Мы не хотим, чтобы кто-либо был лишен этих фундаментальных вещей, этих абсолютно необходимых вещей, особенно в такое непростое время, как сейчас», — сказал Эндрюс.