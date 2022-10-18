Южно-Сахалинск, 18 октября, 2022, 10:47 — ИА Регнум. На Сахалине уже более 10 лет из бюджета субсидируют подключение к газу домов нуждающихся, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Пресс-служба правительства Удмуртии Газификация

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Президент России Владимир Путин поручил регионам страны выплачивать субсидию в сумме 100 тыс. рублей. В островном регионе сумма компенсации за подключение дома к газу составляет 152 тыс. рублей. В 2022 году этой мерой поддержки воспользовались 914 человек.

На Сахалине в 2022 году планируют догазифицировать более 5 тыс. домов.

Как сообщало ИА REGNUM, Курильский район на Сахалине планируют начать газифицировать с 4 квартала 2023 года с помощью СПГ, об этом в ходе прямой линии 14 октября заявил губернатор островного региона Валерий Лимаренко.