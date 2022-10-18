Вашингтон, 18 октября, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Американские демократы, возможно, упустили свой шанс одержать верх на грядущих в США выборах в Конгресс, пишет 17 октября издание The Hill.

Противостояния демократов и республиканцев в США

Обозреватели Бретт Самуэлс и Алекс Гангитано указали на то, что летом наблюдался всплеск поддержки демократов, который вызвал оптимизм, однако, как показал опубликованный 17 октября опрос издания The New York Times и Siena College, за месяц до выборов республиканцы пользуются большей поддержкой избирателей, чем демократы: 49% поддерживают республиканцев, 45% — демократов.

В сентябре республиканцы опережали своих противников лишь на 1%, а в некоторых опросах общественного мнения демократы и опережали республиканцев.

Ряд стратегов убежден, что изменение ситуации для демократов связано с конкретным временем. Так, Итан Уинтер, аналитик прогрессивной организации Data for Progress, отметил, что перспективы демократов летом улучшились, поскольку решение Верховного суда об отмене дела Роу против Уэйда совпало с падением цен на газ и экономическими отчетами, указывающими на снижение инфляции. Уинтер также отметил, что демократы начали тратить на рекламу в ключевых штатах раньше, чем республиканцы.