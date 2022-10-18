Вашингтон, 18 октября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 18 октября сообщает пресс-служба лиги.

Michael Miller Александр Овечкин

Овечкин забросил оформил дубль и отдал две результативные передачи в матче против «Ванкувера» (6:4). Эти очки стали для него первыми в нынешнем сезоне НХЛ.

На счету Овечкина теперь 782 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ — он занимает по этому показателю третье место после Уэйна Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

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Второй звездой признан канадский форвард «Бостон Брюинз» Джейк Дебраск, который забил два гола и отдал один голевой пас в матче с «Флоридой Пантерз» (5:3).

Третьей звездой стал российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, который забросил шайбу и отдал три результативные передачи в матче против «Анахайм Дакс» (6:4). Он стал первым игроком в истории клуба, набравшим десять очков в четырёх стартовых играх сезона.

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