Ташкент, 18 октября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Ташкент и Эр-Рияд будут укреплять инвестиционное сотрудничество. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) Узбекистана.

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В ведомстве сообщили о переговорах первого заместителя главы МИВТ Лазиза Кудратова и замминистра инвестиций Саудовской Аравии Бадр аль-Бадра.

«Состоялся обмен мнениями по перспективам инвестиционного взаимодействия между двумя странами. На сегодняшний день в Узбекистане с участием саудовского капитала осуществляют деятельность 38 предприятий. В течение последних пять лет их количество увеличилось почти в пять раз», — говорится в заявлении.

Отмечается, что стороны по итогам встречи договорились принять меры для проведения ежедневного контроля над процессом согласования соглашений и проектов, чтобы форсировать их внедрение.