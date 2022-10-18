Канберра, , 13:15 — REGNUM 18 октября в Австралии начались очередные судебные слушания по делу предполагаемого изнасилования бывшей сотрудницы офиса австралийского правительства Бриттани Хиггинс. О подробностях рассказали журналисты телеканала Nine News.

Парламент Австралии. Канберра JJ Harrison

«Я утверждаю, что Хиггинс — заслуживающий доверия свидетель», — сказал в суде представитель обвинения прокурор Шейн Драмгольд.

Между тем, по его словам, обвиняемый Брюс Лерманн давал противоречивые показания о причинах своего пребывания в парламенте в ночь предполагаемого изнасилования.

Журналисты пишут, что судебный процесс на Австралийской столичной территории над мужчиной, обвиняемым в изнасиловании Хиггинс в здании парламента Австралии, подходит к концу, и обвинение завершает свои заключительные аргументы.