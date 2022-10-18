Ейск, Краснодарский край, , 10:43 — REGNUM Обстоятельства падения самолёта Су-34 в Ейске продолжают устанавливать следователи. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Пожар после падения Су-34 в Ейске Цитата из видeo: «ЧП в Ейске». 17.10.2022

«Главным военным следственным управлением СК России продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по ст.351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним) по факту крушения самолета Су-34 в городе Ейске», — говорится в сообщении.

Также напоминается, что при падении военного самолёта на жилой дом в Ейске погибли 13 человек, включая троих детей, и ещё 19 получили ранения различной степени тяжести.

Кроме того, отмечается, что в данный момент военные следователи, криминалисты Главного управления криминалистики (КЦ), эксперты СЭЦ СК РФ ведут работы на месте трагического происшествия.

При этом уточняется, что следствие уже изъяло образцы топлива и необходимую документацию на аэродроме вылета, а также бортовые самописцы с места падения, по которым назначены экспертизы. Ведутся допросы успевших катапультироваться пилотов и персонала аэродрома.

«В настоящее время следствие в качестве основной версии падения рассматривает техническую неисправность воздушного судна», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Краснодарском крае возбуждено уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним (ст. 351 УК РФ) после крушения Су-34 в Ейске.