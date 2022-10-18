Оренбург, 18 октября, 2022, 10:42 — ИА Регнум. В Оренбургской области принято решение об единовременной выплате мобилизованным резервистам, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Принял решение о единовременной выплате в размере 50 тысяч рублей всем мобилизованным оренбуржцам. Нередко они — единственные кормильцы в семье. До получения довольствия по мобилизации у многих накопятся или уже накопились долги по кредитным и коммунальным платежам. Региональная выплата поможет разрешить эти проблемы, поддержит семьи наших защитников», — сказал глава региона.

Он также подчеркнул, что региональные социальные льготы распространят на семьи участников добровольческих батальонов«Яик» и «Барс». Ранее в число получателей были включены только семьи мобилизованных.