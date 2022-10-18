Благовещенск, 18 октября 2022, 11:05 — REGNUM Мобилизованным для участия в спецоперации в защиту Донбасса жителям Амурской области не будут начислять транспортный налог в 2022 году. Об этом сообщил 18 октября в своём телеграм-канале глава региона Василий Орлов.
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Он также добавил, что семьи военнослужащих будут получат компенсации, полностью покрывающие сумму оплаты за посещение ребёнком детского сада.
Как сообщало ИА REGNUM, через портал госуслуг и отделения социальной защиты населения Амурской области с 11 октября подать заявления на получение выплат и другой помощи, предусмотренной в регионе для семей мобилизованных военнослужащих. Родственникам резервистов перечислят по 18 тыс. рублей на оплату коммунальных услуг и по 10 тыс. рублей в качестве единовременной выплаты.