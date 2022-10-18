Благовещенск, , 11:05 — REGNUM Мобилизованным для участия в спецоперации в защиту Донбасса жителям Амурской области не будут начислять транспортный налог в 2022 году. Об этом сообщил 18 октября в своём телеграм-канале глава региона Василий Орлов.

Транспортный налог Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Он также добавил, что семьи военнослужащих будут получат компенсации, полностью покрывающие сумму оплаты за посещение ребёнком детского сада.

«Профильные министерства оперативно разработают соответствующие механизмы. Это не последние меры поддержки, которые мы вводим для помощи семьям, мобилизованных ребят. Наши бойцы сейчас защищают Родину, мы же позаботимся об их близких», — пояснил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, через портал госуслуг и отделения социальной защиты населения Амурской области с 11 октября подать заявления на получение выплат и другой помощи, предусмотренной в регионе для семей мобилизованных военнослужащих. Родственникам резервистов перечислят по 18 тыс. рублей на оплату коммунальных услуг и по 10 тыс. рублей в качестве единовременной выплаты.