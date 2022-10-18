* талибам — запрещённая в России организация

Кабул, 18 октября, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Источники в «Талибане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), контактировавшие с «Аль-Джазирой», утверждают, что американские официальные лица, в том числе заместитель директора ЦРУ, заверили представителей талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Катаре во время их встречи, что США не будут финансировать вооружённые группировки, противостоящие правительству талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM США

Хотя информации о встрече радикалов с американской «высокопоставленной делегацией» не так много, десять дней назад появились сообщения о встрече спецпредставителя США по Афганистану Тома Уэста и заместителя директора ЦРУ Дэвида Коэна с Абдулхаком Васиком, главой разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и бывшим узником Гуантанамо.

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Источники в «Талибане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предоставили «Аль-Джазире» информацию об этой встрече и заявили, что США заверили талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в том, что не будут финансировать ни один из вооружённых элементов «оппозиции правительству». Это утверждение еще не было опровергнуто или подтверждено американскими властями.

Говорят, что на этой встрече представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отвергли предложение США перевести 3,5 миллиарда долларов из замороженных активов Афганистана в швейцарский фонд.

По их словам, Вашингтон предложил использовать эти деньги только для выплаты долгов, оплаты за электричество, продукты питания, печатания новых денег и других нужд. Предложение было отвергнуто талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Несмотря на акцент Запада на использовании замороженных активов Афганистана для гуманитарных услуг и основных нужд страны, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) настаивают на том, чтобы эти активы были переданы Центральному банку Афганистана, и чтобы Запад не выдвигал никаких условий по их использованию. Это требование до сих пор не принято из-за связей талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с международными террористическими группировками и нелегитимности этой группировки.