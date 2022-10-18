Москва, 18 октября, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Российский актёр Сергей Безруков заявил, что ему стало известно о введённых против него санкциях со стороны Канады в утро дня рождения. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

Kremlin.ru Сергей Безруков

«Первой с днем рождения меня поздравила Канада! Проснулся и прочитал их «сердечные пожелания», — написал Безруков.

Он поблагодарил канадцев за то, что «не забыли и подготовились».