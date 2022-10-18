Канберра, , 10:47 — REGNUM 18 октября телеканал Nine News сообщил, что в Западной Австралии крокодил укусил мужчину за голову в то время, как австралиец ловил крабов.

Крокодил

Сообщается, что жертва была с друзьями возле туристического места, когда крокодил выпрыгнул из воды. Отец одного из друзей мужчины связался с радиостанцией 6PR и сказал, что другой человек в группе использовал холодное оружие, чтобы отбиться от крокодила.

«Из воды выскочил крокодил и схватил одного из них за голову … Его напарник, который был с ним, быстро сообразил, схватил … [холодное оружие] и ударил крокодила», — рассказал мужчина.

По его словам, пострадавший ловец крабов не получил серьезных травм. Отмечается, что после инцидента мужчине оказали помощь медики.