Екатеринбург, 18 октября, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В Свердловской области частичная мобилизация ещё не завершена и будет продолжена. Об этом сообщили журналистам в областном военкомате.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Как пишет «Новый День «, комиссариаты в Свердловской области работают по плану. «Какой-то даты, когда в регионе закончится мобилизация, назвать не могу», — пояснили изданию в военкомате.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Москвы объявили о выполнении плана и о завершении частичной мобилизации. Вслед за ними с подобным заявлением выступило и руководство Московской области.