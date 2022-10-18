Барнаул, , 10:41 — REGNUM Указом Президента Российской Федерации от 26.09.2022 года № 667 и Приказом Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 26.09.2022 № 743-кт на должность руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю назначен полковник юстиции Игорь Колесниченко, сообщает 18 октября пресс-служба ведомства.

Новый руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю назначен полковник юстиции Игорь Колесниченко СУ СК РФ по Алтайскому краю

Из биографии того начальника известно, что он имеет большой опыт следственной работы. В 1993 году окончил Алтайский государственный университет. После окончания ВУЗа последовательно занимал должности стажера и старшего следователя прокуратуры Индустриального района города Павлодара Павлодарской области Казахстана. После переезда в 1994 году в Россию служил в органах прокуратуры Алтайского края.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября 2007 года проходит службу в органах Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю в должности руководителя организационно-аналитического отдела, руководителя контрольно-следственного отдела.