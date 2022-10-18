Барнаул, 18 октября 2022, 10:41 — REGNUM Указом Президента Российской Федерации от 26.09.2022 года № 667 и Приказом Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 26.09.2022 № 743-кт на должность руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю назначен полковник юстиции Игорь Колесниченко, сообщает 18 октября пресс-служба ведомства.
Из биографии того начальника известно, что он имеет большой опыт следственной работы. В 1993 году окончил Алтайский государственный университет. После окончания ВУЗа последовательно занимал должности стажера и старшего следователя прокуратуры Индустриального района города Павлодара Павлодарской области Казахстана. После переезда в 1994 году в Россию служил в органах прокуратуры Алтайского края.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября 2007 года проходит службу в органах Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю в должности руководителя организационно-аналитического отдела, руководителя контрольно-следственного отдела.