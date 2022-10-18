Москва, 18 октября, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В сентябре 2022 года налоговая статистика России показала, что восстановление импорта прекратилось, что говорит об исчерпании импульса перезапуска программы импортозамещения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 октября заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Проблема валютного курса рубля имеет системный характер и обусловлена большим количеством внутренних и внешних факторов, — сказал он. — Во-первых, напомним, в каких условиях оказалась экономика РФ после февраля 2022 года. Против финансовой инфраструктуры РФ было введено рекордное количество всевозможных санкций. Под них попала большая часть банковской системы, часть инфраструктуры финансового рынка, нейтрализован мегарегулятор финансового рынка, заблокированы резервы ФНБ и часть ЗВР, введены ограничения на финансовые, страховые, аудиторские и прочие услуги, требующиеся для бесперебойного взаимодействия в рамках экспортно-импортных операций. Кроме этого, утверждены огромные списки товаров и услуг, которые запрещено продавать в Россию. По-прежнему существуют ненулевые риски блокировки всей финансовой и расчетной инфраструктуры России и усиление вторичных санкций за сотрудничество с РФ».

По его словам, попытки обойти все эти ограничения и выстроить новые цепочки взаимодействия с дружественными и нейтральными странами, например использовать российскую платежную систему «Мир» за рубежом или расчеты в криптовалютах, быстро и эффективно пресекаются правительством недружественных стран.

«Построение новых логистических цепочек и ранее привычных для нас областей взаимодействия в технологических и торговых аспектах с другими странами в настоящее время крайне затруднительно и во многих случаях практически невозможно, — констатировал Дорофеев. — Отдельные истории успеха невелики по вкладу в изменение ВВП и не могут компенсировать потерь, которые будет нести российская экономика в ближайшие три-пять лет. Создав недобросовестные и нечестные условия международной торговли и проведения внешнеторговых расчетов, недружественные страны стремятся покупать российское сырье как можно дешевле, одновременно стремясь ограничить цены на него с применением различных моделей из теории игр. Главная цель санкционного давления — использовать ресурсную (сырьевую) базу РФ, проводя оплату фиатными деньгами, потенциал использования которых для нашей страны существенно ограничен».

Как пояснил Дорофеев, поступающая в Россию валютная выручка либо блокируется на зарубежных счетах в иностранных банках недружественных стран, либо остается запертой на внутреннем межбанковском рынке России без возможности их использования для приобретения полного перечня товаров и услуг из структуры импорта РФ до февраля 2022 года.

«По различным данным, международные платежи из России в рамках проведения внешней торговли с недружественными странами существенно затруднены, замедлены или полностью заблокированы. Также в настоящее время много официальной информации, в том числе подробности внешнеторговой статистики России, не публикуется. В сентябре 2022 года налоговая статистика России показала, что восстановление импорта прекратилось, что указывает на исчерпание импульса перезапуска программы импортозамещения, — добавил Дорофеев. — Об эффективности программы импортозамещения можно судить по косвенным признакам, например, по динамике валютного курса рубля, формируемого на открытых торгах на валютной секции Московской биржи. По состоянию на середину III квартала 2022 года рубль является самой сильной валютой в мире с начала текущего года».

По словам Дорофеева, это указывает не на улучшение дел в российской экономике, а на колоссальный кризис во внешнеторговых отношениях России и большие риски для устойчивости роста экономики РФ на горизонте 1-5 лет.

«Резкое укрепление рубля демонстрирует высокую эффективность введенных ограничений недружественных стран, которые дополнились еще и рядом внутренних ограничений, введенных правительством РФ и ЦБ», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщалось ранее, по данным ЦБ РФ, влияние эффектов весеннего укрепления курса рубля постепенно исчерпываются.