Нижнекамск, Татарстан, 18 октября, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Жительница Татарии задержана по подозрению в краже денежных средств, совершенной в особо крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Предварительно установлено, что начиная с 2017 года кассир одного из офисов банка в Нижнекамске регулярно присваивала деньги. Хищение на протяжении нескольких лет ей удавалось скрывать с помощью внесения в документы ложных сведений.

По словам Ирины Волк, в сентябре подозреваемая узнала о закрытии офиса, но перед этим должна пройти ревизия. Испугавшись ответственности, женщина похитила все наличные деньги, к которым имела доступ, а затем уехала в Казань. В столице Татарии кассир обратилась к адвокатам. По их совету она написала заявление в полицию о явке с повинной и направила его в полицию Нижнекамска. Письмо до адресата дойти не успело, когда женщину задержали сотрудники полиции.

При ревизии обнаружили недостачу в размере более 35 млн рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемая заключена под стражу.

«В автомобиле, который принадлежит сыну задержанной, полицейские обнаружили четыре миллиона девятьсот тысяч рублей. Проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление местонахождения остальной части похищенного», — добавила официальный представитель МВД России.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении 55-летней заведующей кассой и 42-летней старшего менеджера по обслуживанию корпоративных клиентов одного из отделений банка в Набережных Челнах прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу за хищение 40 млн рублей. Свою вину сотрудницы банка признали частично.

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