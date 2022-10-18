Луганск, , 10:40 — REGNUM За минувшие сутки военнослужащие Народной милиции Луганской Народной Республики уничтожили до 50 боевиков. Об этом 18 октября сообщил официальный представитель ведомства Иван Филипоненко.

ЛНР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, противник понёс потери в живой силе и технике. За последние сутки уничтожено до 50 боевиков, а также один танк, четыре артиллерийские установки, три БТР, две долговременные огневые точки и 11 единиц специальной автотехники.

Также в Народной милиции рассказали о ракетном ударе, который нанесли ВСУ по населённому пункту Новоивановка.