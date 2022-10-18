Сидней, Австралия, , 10:43 — REGNUM Жители Австралии рискуют столкнуться с хаосом в самых загруженных аэропортах страны в период пика отпусков в конце года, когда будут отмечаться Новый год и Рождество. Об этом предупреждает телеканал Nine News.

Австралия Иван Шилов © ИА REGNUM

Пожарные и спасатели, работающие в аэропортах, пригрозили объявить забастовку во время рождественских и новогодних каникул из-за продолжающегося трудового спора. Они призывают к 15-процентному повышению заработной платы в течение трех лет и улучшению условий безопасности.

Пока спор касается аэропортов Сиднея, Мельбурна и Брисбена, но есть опасения, что конфликт может распространиться дальше.

Журналисты пишут, что 2022 является неспокойным годом, отмеченным перезапуском туристической индустрии, что сопровождается проблемами с рабочей силой и нестабильными условиями на рынке.